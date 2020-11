Grande Fratello Vip: ecco quando i concorrenti potranno ritirarsi dal gioco (Di giovedì 26 novembre 2020) I concorrenti possono decidere di ritirarsi dal reality visto che è stato allungato di due mesi. Ma ecco quando potranno uscire dalla Casa Grande Fratello Vip: il programma si allunga a febbraio, vipponi sconvolti Lunedì scorso Alfonso Signorini ha comunicato ai suoi vipponi del Grande Fratello Vip che il programma non finirà il 4 dicembre come previsto ma andrà avanti fino ai primi di febbraio. La notizia in un qualche modo aveva già raggiunto i concorrenti, ma pensavano di un prolungamento di un paio di settimane, di certo non di due mesi. La comunicazione li ha sconvolti. Alcuni di loro hanno detto di essere pronti ad andare avanti anche se devono sentire la famiglia e sistemare alcune cose perchè non erano pronti a ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 26 novembre 2020) Ipossono decidere didal reality visto che è stato allungato di due mesi. Mauscire dalla CasaVip: il programma si allunga a febbraio, vipponi sconvolti Lunedì scorso Alfonso Signorini ha comunicato ai suoi vipponi delVip che il programma non finirà il 4 dicembre come previsto ma andrà avanti fino ai primi di febbraio. La notizia in un qualche modo aveva già raggiunto i, ma pensavano di un prolungamento di un paio di settimane, di certo non di due mesi. La comunicazione li ha sconvolti. Alcuni di loro hanno detto di essere pronti ad andare avanti anche se devono sentire la famiglia e sistemare alcune cose perchè non erano pronti a ...

ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - mimj_ : RT @bimbadiziamara: Vedete perché Giacomo Urtis dovrebbe essere un concorrente ufficiale del grande fratello? #gfvip - sweeetcreatureh : Dall’essere scettici nell’averlo in casa, a pregare la produzione di tenerlo dentro fino alla finale. Una delle pi… -