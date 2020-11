Covid in Lombardia, i primi vaccini: oltre 200mila soggetti coinvolti (Di giovedì 26 novembre 2020) Saranno oltre 200.000 i soggetti coinvolti nella prima fase di somministrazione del vaccino Covid 19 in Lombardia, tra operatori sanitari, sociosanitari e amministrativi degli ospedali pubblici, delle Rsa e ospiti di queste ultime. Lo rende noto la Direzione generale dell’Assessorato regionale al Welfare, spiegando che “la Regione lo ha già comunicato in seguito alla richiesta L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) Saranno200.000 inella prima fase di somministrazione del vaccino19 in, tra operatori sanitari, sociosanitari e amministrativi degli ospedali pubblici, delle Rsa e ospiti di queste ultime. Lo rende noto la Direzione generale dell’Assessorato regionale al Welfare, spiegando che “la Regione lo ha già comunicato in seguito alla richiesta L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Si tratta nello specifico di 168.525 mila tra operatori sanitari, socio-sanitari e amministrativi di Asst e Rsa e oltre 57 mila ospiti delle residenze e delle case di riposo ...

Vaccini anti-Covid: somministrati prima a operatori ospedalieri e RSA

“Saranno oltre 200.000 i soggetti coinvolti nella prima fase di somministrazione del vaccino anti Covid-19 in Regione Lombardia, tra operatori sanitari, socio-sanitari e amministrativi degli ospedali ...

Si tratta nello specifico di 168.525 mila tra operatori sanitari, socio-sanitari e amministrativi di Asst e Rsa e oltre 57 mila ospiti delle residenze e delle case di riposo