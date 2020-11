Coppa Italia, il Genoa si riscatta: eliminata la Sampdoria con super Scamacca (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Derby della Lanterna del quarto turno di Coppa Italia va al Genoa che ha battuto la Sampdoria con il punteggio di 3-1. Rossoblù vanno avanti nella competizione e accedono agli ottavi di finale dove a gennaio affronteranno la Juventus. Salva la panchina traballante di Rolando Maran che scricchiolava dopo le sconfitte consecutive in campionato. Grifone sotto nel primo tempo con la Samp avanti grazie alla rete di Verre con un bolide dalla distanza poi nella ripresa riscossa del Genoa con i due gol di Scamacca e Lerager per una sfida che ha regalato emozioni e sorprese.Coppa Italia - Sampdoria e Genoa si sono affrontate per la terza volta in questo 2020. Il 22 luglio, quintultima giornata del torneo 2019/20, si impose ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Derby della Lanterna del quarto turno diva alche ha battuto lacon il punteggio di 3-1. Rossoblù vanno avanti nella competizione e accedono agli ottavi di finale dove a gennaio affronteranno la Juventus. Salva la panchina traballante di Rolando Maran che scricchiolava dopo le sconfitte consecutive in campionato. Grifone sotto nel primo tempo con la Samp avanti grazie alla rete di Verre con un bolide dalla distanza poi nella ripresa riscossa delcon i due gol die Lerager per una sfida che ha regalato emozioni e sorprese.si sono affrontate per la terza volta in questo 2020. Il 22 luglio, quintultima giornata del torneo 2019/20, si impose ...

