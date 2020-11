Violenza sulle donne | Fioretti | “Numeri raccapriccianti Intervenire subito”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Di seguito una nota stama in occasione della giornata contro la, del consigliere comunale del Partito Democratico Floriana. “La pandemia ha accresciuto il rischio di. La convivenza forzata, la condivisione prolungata dello spazio abitativo, le restrizioni, l’instabilità socio-economica hanno comportato per lee per i loro figli, il rischio di una maggiore esposizione alladomestica. Da marzo a giugno 2020 il numero di richieste di aiuto per sé o per altri, arrivate al numero verde 1522 per lae lo stalking sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2019 (+119%). La crescita delle richieste di aiuto ...