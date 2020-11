“Svuoto il dolcificante e lo faccio”. GF Vip, ‘dramma’ intimo di Giacomo Urtis. E i vipponi non si trattengono… (Di mercoledì 25 novembre 2020) “A grande richiesta il Grande Fratello ha deciso di prolungare la permanenza di Giacomo nella Casa fino a ulteriore comunicazione”, spiega il comunicato letto lunedì sera da Alfonso Signorini. Le urla di gioia scuotono la Casa, dato che tutti i vip si sono affezionati a Giacomo Urtis. “Non possiamo fare entrare dei macchinari?”, esclama Stefania, che allude all’occupazione di Urtis, ben noto come il chirurgo delle star. Maria Teresa si dice molto soddisfatta perché il suo appello è stato accolto. Mentre Giacomo Urtis promette di “fare un po’ meno il simpatico” rispetto a come si è rapportato finora. Non giudichiamo la fantasia, ma di sicuro premiamo l’inventiva. (Continua dopo le foto) Possiamo dire che Giacomo Urtis sia entrato quasi in punta di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) “A grande richiesta il Grande Fratello ha deciso di prolungare la permanenza dinella Casa fino a ulteriore comunicazione”, spiega il comunicato letto lunedì sera da Alfonso Signorini. Le urla di gioia scuotono la Casa, dato che tutti i vip si sono affezionati a. “Non possiamo fare entrare dei macchinari?”, esclama Stefania, che allude all’occupazione di, ben noto come il chirurgo delle star. Maria Teresa si dice molto soddisfatta perché il suo appello è stato accolto. Mentrepromette di “fare un po’ meno il simpatico” rispetto a come si è rapportato finora. Non giudichiamo la fantasia, ma di sicuro premiamo l’inventiva. (Continua dopo le foto) Possiamo dire chesia entrato quasi in punta di ...

