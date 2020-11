Servizi: via libera Cisr a proroga Vecchione al Dis (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti di governo, il Cisr, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ha dato via libera alla proroga del direttore generale Gennaro Vecchione a capo del Dis. Il Cisr, di cui oltre al premier fanno parte il ministro degli Esteri, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, il ministro dell'Economia e il responsabile dello Sviluppo economico, si è riunito subito dopo il Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti di governo, il, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ha dato viaalladel direttore generale Gennaroa capo del Dis. Il, di cui oltre al premier fanno parte il ministro degli Esteri, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, il ministro dell'Economia e il responsabile dello Sviluppo economico, si è riunito subito dopo il Cdm.

