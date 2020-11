Roma | apertura digitale per il Maximo Shopping Center | inaugurazione social con video e influencer

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Un grande centro commerciale che apre in un periodo così complicato è un'ottima notizia che meriterebbe di essere festeggiata in maniera consona, con una grande cerimonia inaugurale dal vivo. ...

MARIASARACENI : @PieroSorr @ValeriaParrell2 Io sono una sciatrice ma ci sono persone che hanno bisogno di cose senza dubbio più imp… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: Mezza apertura della #Meloni a #Bertolaso, una mossa per frenare lo scontro tra #Berlusconi e #Meloni? La leader di #F… - Libero_official : Mezza apertura della #Meloni a #Bertolaso, una mossa per frenare lo scontro tra #Berlusconi e #Meloni? La leader di… - ConcettoParisi : Complimenti a @virginiaraggi, a @Prefettura_Roma e a @QuesturaDiRoma. Ora a #SanLorenzo camorristi e spacciatori ha… - cavina_mauro : RT @SM_Difesa: #24novembre #CASD #Roma Il #CapoSMD #GenVecciarelli alla cerimonia di apertura dell’Anno Accademico 2020-2021 del Centro Alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma apertura

Il Messaggero

Il banco ambulante sarà in paese tre pomeriggi alla settimana e permetterà di far fronte alle esigenze dei cittadini nonostante la chiusura della salumeria di via Roma ...Un grande centro commerciale che apre in un periodo così complicato è un'ottima notizia che meriterebbe di essere festeggiata in maniera consona, con una grande cerimonia ...