"Questo non è amore", il progetto per la giornata internazionale contro la violenza di genere (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 25 novembre è la data simbolo della "giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" ed è opportuno fare il punto sulle attività messe in campo dalla Polizia di Stato nel corso dell'anno, che ha visto tutte le articolazioni della Questura di Latina dare il massimo impulso alla prevenzione ed al contrasto ai reati di genere. In particolare, in seno alla Squadra Mobile è stata istituita una Sezione dedicata al contrasto ai reati contro le fasce deboli, composta da poliziotte e poliziotti altamente specializzati nella delicata trattazione dei reati contro la persona ed in particolare di quelli commessi contro donne e bambini, consumati in ambito intra-familiare. Dal 01 gennaio al 23 novembre 2020 la Polizia di Stato di Latina ...

