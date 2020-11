Padre uccide barbaramente il figlio: la motivazione è assurda (Di mercoledì 25 novembre 2020) I fatti risalgono al settembre del 2019 ma la vicenda torna agli onori della cronaca con l’inizio del processo a un Padre che, in Inghilterra, uccide suo figlio credendo che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 25 novembre 2020) I fatti risalgono al settembre del 2019 ma la vicenda torna agli onori della cronaca con l’inizio del processo a unche, in Inghilterra,suocredendo che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

emato64 : @Vi_x_A Beh diciamo che non hà avuto una vita semplice rimanere senza genitori ti uccide dentro. Lo dice uno che è… - Malandrina394 : RT @alwaysdeanw: “e tu fai quello che dio ti ordina?” “si perché sono un buon figlio” lo lascia nella gabbia a marcire al posto di lucifer… - bildarte : @_cthesavage @darthharbison @CNN @KyleKulinski E UCCIDE LA GENTE COME MIO PADRE - amoremiogds : @skifogds perché avreste potuto benissimo coprire vostro padre che uccide miles con gli spari senti non lo so io fa… - GiovanniFailli : Il padre del mio ragazzo è morto oggi di Covid. Lui distrutto, la mamma pure. Io lo guardo e piango senza smettere.… -