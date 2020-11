Non si sblocca il Samsung Galaxy Z Fold 2 con la One UI 3.0, grave bug (Di mercoledì 25 novembre 2020) Davvero un grave bug quello che sta caratterizzando la fase beta One UI 3.0 del Samsung Galaxy Fold 2 che si accompagna naturalmente all’aggiornamento Android 11. Molti utenti tester alle prese con il nuovo update (fresco di lancio da parte degli sviluppatori)si sarebbero scontrati con difficoltà decisamente serie, relative allo sblocco del loro dispositivo pieghevole. Stiamo parlando dell’aggiornamento beta confinato, almeno per il momento, solo in Sud Corea. Proprio i colleghi coreani che hanno da poco aggiornato il loro dispositivo al pacchetto F916NKSU1ZTKB si sono trovati ad avere completamente bloccato il dispositivo senza alcuna possibilità di riattivazione. In particolar modo, proprio la schermata di sblocco ha cominciato a non rispondere più ai comandi e l’accensione del telefono è stata inibita. A nulla ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Davvero unbug quello che sta caratterizzando la fase beta One UI 3.0 del2 che si accompagna naturalmente all’aggiornamento Android 11. Molti utenti tester alle prese con il nuovo update (fresco di lancio da parte degli sviluppatori)si sarebbero scontrati con difficoltà decisamente serie, relative allo sblocco del loro dispositivo pieghevole. Stiamo parlando dell’aggiornamento beta confinato, almeno per il momento, solo in Sud Corea. Proprio i colleghi coreani che hanno da poco aggiornato il loro dispositivo al pacchetto F916NKSU1ZTKB si sono trovati ad avere completamente bloccato il dispositivo senza alcuna possibilità di riattivazione. In particolar modo, proprio la schermata di sblocco ha cominciato a non rispondere più ai comandi e l’accensione del telefono è stata inibita. A nulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Non sblocca Borini bussa alla porta del Verona, ma la situazione non si sblocca Calcio Hellas Imprese in Sicilia, sbloccate le risorse: in arrivo 37 milioni

Le deputate regionali del M5S, componenti della commissione Attività produttive dell'Ars, Jose Marano e Valentina Zafarana, annunciano l'arrivo di 37 milioni ...

Emily Murphy, la fedelissima che con una firma sancisce la sconfitta di Donald Trump e sblocca decine di milioni di dollari

Una firma importante, insomma, che era stata rimandata di 20 giorni per il rifiuto di riconoscere il nuovo presidente eletto. Dunque, per 3 settimane la Murphy ha ostacolato il team democratico e non ...

