L’utile netto di Dell Technologies sale a £660 milioni nel Q3 fiscale

Leggi su invezz

(Di mercoledì 25 novembre 2020)Inc. (NYSE:) ha pubblicato martedì il rapporto sugli utili per il terzo trimestreche ha superato le stime degli analisti per utili e ricavi. Ieri,ha registrato un calo di circa lo 0,5% nell’extended trading. A £52,27 per azione, le azioni del colossoa tecnologia, che puoi imparare ad acquistare online qui, sono in aumento di circa il 35% nel mercato azionario dopo aver recuperato da un minimo di £21,62 per azione toccato lo scorso marzo, quando l’impatto di COVID- 19 era al suo apice. La pandemia di Coronavirus ha finora contagiato più di 13di persone negli Stati Uniti e causato oltre 250.000 morti. Risultati finanziari dinel Q3 vs. stime degli ...