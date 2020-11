Infortunio Bonucci, Pirlo sorride: la data del rientro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Leonardo Bonucci potrebbe recuperare già per la gara in programma sabato alle ore 18 contro il Benevento. Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, infatti, il numero 19 oggi ha sostenuto un provino durante l’allenamento. Le notizie che trapelano sono molto positive e il difensore potrebbe essere già a disposizione di Andrea Pirlo dopo il problema muscolare che, la scorsa settimana, lo ha costretto a lasciare il ritiro dell’Italia. Juventus, Bonucci e Ramsey hanno smaltito l’Infortunio Non solo Leonardo Bonucci ma anche Aaron Ramsey ritorna a disposizione della squadra bianconera dopo i problem muscolare che lo hanno reso indisponibile per le ultime partite. Leggi anche:Dybala Juventus, l’annuncio a Top Calcio24: “Lo acquisterà Marotta” Il rientro del difensore sarebbe fondamentale per ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Leonardopotrebbe recuperare già per la gara in programma sabato alle ore 18 contro il Benevento. Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, infatti, il numero 19 oggi ha sostenuto un provino durante l’allenamento. Le notizie che trapelano sono molto positive e il difensore potrebbe essere già a disposizione di Andreadopo il problema muscolare che, la scorsa settimana, lo ha costretto a lasciare il ritiro dell’Italia. Juventus,e Ramsey hanno smaltito l’Non solo Leonardoma anche Aaron Ramsey ritorna a disposizione della squadra bianconera dopo i problem muscolare che lo hanno reso indisponibile per le ultime partite. Leggi anche:Dybala Juventus, l’annuncio a Top Calcio24: “Lo acquisterà Marotta” Ildel difensore sarebbe fondamentale per ...

romeoagresti : #Juventus: Chiesa, Dybala, Ramsey e Chiellini come da programma hanno svolto una seduta personalizzata in campo. Se… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? DAI CAMPI - Infortunio per Lasagna! Attenti al #Sassuolo, #Bonucci, Kalinic... #Bologna, ecco il rigorista ? - SOSFanta : ? DAI CAMPI - Infortunio per Lasagna! Attenti al #Sassuolo, #Bonucci, Kalinic... #Bologna, ecco il rigorista ?… - mattelaflame_ : @floraa93 speriamo che per merih non sia nulla di grave l’infortunio, ma con questi 2 in forma bonucci e chiellini… - infoitsport : Infortunio Bonucci, oggi il primo provino: mirino puntato sul Benevento -