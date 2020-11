Il K-pop sbarca ai Grammy 2021 | i BTS sono il primo gruppo a ricevere una nomination

(Di mercoledì 25 novembre 2020) La boy band sud coreana è stata selezionata per il singolo "Dynamite". Il ringraziamento va ai fan che hanno reso possibile "il miracolo" Un altro passo in avanti del K-pop sulla scena della musica internazionale: i BTS conquistano la primaaiAwards per il singolo "Dynamite"

Ultime Notizie dalla rete : pop sbarca

Tom's Hardware Italia

Jennifer Lopez sbarca nel business della cosmesi. E lo fa con la linea di bellezza JLo Beauty. Non si tratta della prima incursione nell’universo della skincare e del make up della Pop Queen. La 51enn ...In occasione delle feste natalizie, Iginio Massari, il maestro di pasticceria bresciano, sbarca a Roma con un pop up in stazione Termini ...