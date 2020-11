«Grey’s Anatomy 17»: un altro personaggio torna dal passato per Meredith (Spoiler) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lo sanno anche le pietre, ormai, che la diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy ha visto il ritorno di uno dei personaggi più iconici della serie sotto forma di sogno. Durante la doppia première, infatti, Meredith, svenuta nel parcheggio del Grey Sloan Memorial Hospital, si è ritrovata proiettata in una sorta di limbo che le ha permesso di riabbracciare il grande amore della sua vita, il dottor Derek Shepherd. A giudicare, però, dal promo del quarto episodio che andrà in onda negli Stati Uniti il 3 dicembre, sembra proprio che il Dottor Stranamore non sarà l’unico a riaffacciarsi nel corso della nuova stagione. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lo sanno anche le pietre, ormai, che la diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy ha visto il ritorno di uno dei personaggi più iconici della serie sotto forma di sogno. Durante la doppia première, infatti, Meredith, svenuta nel parcheggio del Grey Sloan Memorial Hospital, si è ritrovata proiettata in una sorta di limbo che le ha permesso di riabbracciare il grande amore della sua vita, il dottor Derek Shepherd. A giudicare, però, dal promo del quarto episodio che andrà in onda negli Stati Uniti il 3 dicembre, sembra proprio che il Dottor Stranamore non sarà l’unico a riaffacciarsi nel corso della nuova stagione.

