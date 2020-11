Grammy, Beyonce superstar: con nove nomination punta al Guinness dei primati (Di mercoledì 25 novembre 2020) Potrebbe essere una Beyoncé da record quella della 63esima edizione dei Grammy Awards , in programma a Los Angeles il 31 gennaio. Con le nove candidature ottenute infatti Queen Bey potrebbe fare la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) Potrebbe essere una Beyoncé da record quella della 63esima edizione deiAwards , in programma a Los Angeles il 31 gennaio. Con lecandidature ottenute infatti Queen Bey potrebbe fare la ...

musiclover_blu : Raga criticate Beyoncè senza manco aver visto il film che ha fatto e capito il senso di Black Parade. Le nominatio… - sobersizzler : Comunque i grammy's non nominano in base alla qualità ma alla quantità e al successo poi sicuramente qualcuno sganc… - pikappa : Io che pretendo i complimenti per i tramezzini confezionati un pochino come Beyoncé candidata a 9 Grammy senza aver fatto uscire un album. - giarriiii : RT @BeyonceTribe: Tra urla e polemiche #Beyonce domina l’edizione 2021 dei GRAMMY Awards estendendo il suo record come seconda artista più… - BeyonceTribe : Tra urla e polemiche #Beyonce domina l’edizione 2021 dei GRAMMY Awards estendendo il suo record come seconda artist… -