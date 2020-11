Formazioni ufficiali Bologna Spezia | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ledimatch valido per il 4° turno della Coppa Italia 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per il 4° turno della Coppa Italia 2020/2021.(4-3-3): Da Costa; De Silvestri, Medel, Tomiyasu, Denswil; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Barrow, Vignato. All: Mihajlovic(4-3-3): Krapikas; Sala, Ismajili, Chabot, Marchizza; Deiola, Mora, Acampora; Agudelo, Piccoli, Agoume. All: Italiano Leggi su Calcionews24.com