Addio Maradona | è morto il calcio e il volto di Napoli

Leggi su zon

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Piovono lacrime dal mondo delmuore insieme al popolo: una divinità che ha cambiato la storia dello sport e di una città “Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon, ho visto, ho visto, oh mamma innamorato so” – un coro che ha cambiato la storia di una città, di un mondo.ci ha lasciati, diventando eterno. Sta salendo in cielo a restituire la mano a Dio. Lo stesso cielo che oggi piove lacrime. Un ricordo indelebile di un uomo fatto, l’essenza del pallone. Si è portato sulle spalle un popolo, che non l’ha mai dimentico. L’ha idolatrato per tutto il bene che ha portato nella città, oltre ai trofei. La gioia di vederlo all’opera. Trasparente, figlio della napoletanità. Un’opera d’arte nel prato verde di ...