Sci di fondo | Francesco De Fabiani | ora o mai più Talento intermittente alla ricerca di continuità

(Di martedì 24 novembre 2020) La stagione 2020-21 potrebbe risultare cruciale per la carriera diDe, grandeancora non completamente espresso. Nei prossimi mesi il ventisettenne di Gressoney Saint Jean avrà una ghiotta occasione di fronte a sé, in quanto il contesto di gara dei Mondiali di Oberstdorf dovrebbe essergli particolarmente favorevole. Resta da capire se, davvero, il valdostano riuscirà a innescare le sue qualità nel momento giusto, cosa che sinora è raramente stato in grado di fare. Desuscitò grande entusiasmo nel marzo del 2015 quando, a neppure 22 anni, si impose nella 15 km in alternato con partenza a intervalli di Lahti. Si trattò di un risultato sensazionale, poiché in precedenza solamente altri due italiani avevano primeggiato in prove di distanza contro il cronometro in tecnica classica, ...