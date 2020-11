Nek, incidente in campagna: in ospedale per un’operazione alla mano (Di martedì 24 novembre 2020) Nek pubblica una foto sui social in cui annuncia di essere in ospedale a causa di un incidente in campagna. Si mostra sorridente e rassicura i fan Dura la vita di campagna, anche se a condurla è un personaggio abituato ai concerti e ai grandi palcoscenici. Filippo Neviani, in arte Nek, mentre si trovava nella sua dimora immersa nel verde e nella natura, ha subìto un incidente che lo ha portato ad essere ricoverato in ospedale. Dopo alcuni giorni di assenza dai social, infatti, i fan iniziavano a chiedersi il motivo di tale assenza. Ecco quindi che lo stesso cantante si mostra sorridente, anche se con una mano fasciata, in un letto di ospedale per mostrare a tutti che sta bene. Nel suo post Nek ha comunicato a tutti di aver subito un ... Leggi su zon (Di martedì 24 novembre 2020) Nek pubblica una foto sui social in cui annuncia di essere ina causa di unin. Si mostra sorridente e rassicura i fan Dura la vita di, anche se a condurla è un personaggio abituato ai concerti e ai grandi palcoscenici. Filippo Neviani, in arte Nek, mentre si trovava nella sua dimora immersa nel verde e nella natura, ha subìto unche lo ha portato ad essere ricoverato in. Dopo alcuni giorni di assenza dai social, infatti, i fan iniziavano a chiedersi il motivo di tale assenza. Ecco quindi che lo stesso cantante si mostra sorridente, anche se con unafasciata, in un letto diper mostrare a tutti che sta bene. Nel suo post Nek ha comunicato a tutti di aver subito un ...

VanityFairIt : Il cantante, che da qualche giorno non pubblicava nulla sul proprio profilo Instagram, ha rotto il silenzio con una… - SkyTG24 : Nek, operato alla mano per incidente domestico: la foto dall'ospedale - RADIOBRUNO1 : Nek: ricoverato in ospedale dopo un incidente casalingo #RadioBruno - zazoomblog : Nek ricoverato in ospedale: “Ho avuto un incidente” come sta adesso - #ricoverato #ospedale: #avuto - infoitcultura : Nek in ospedale dopo un incidente domestico: 'Adesso sto bene' -