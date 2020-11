MotoGP 2021: Luca Marini, Enea Bastianini e tutti i piloti che approderanno dalla Moto2 (Di martedì 24 novembre 2020) E’ calato il sipario sulla stagione del Motomondiale ed è già tempo di pensare a quel che sarà. La massima cilindrata ha svelato, in parte, le proprie carte: la pubblicazione dell’entry-list provvisoria dei centauri presenti ci ha dato un’indicazione su quanto ci aspetterà in pista. Ebbene, i nuovi arrivi dalla Moto2 saranno limitati rispetto al solito. Saranno tre i piloti a fare il loro esordio in top-class. Nell’Avintia Racing una nuova coppia sarà da osservare con attenzione, ovvero quella formata da Luca Marini e da Enea Bastianini. Il primo e il secondo del campionato della classe intermedia, quindi, saranno in sella alla Ducati del team spagnolo e la curiosità è tanta rispetto a quel che sapranno fare. Il romagnolo e il fratellino di Valentino Rossi hanno ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) E’ calato il sipario sulla stagione del Motomondiale ed è già tempo di pensare a quel che sarà. La massima cilindrata ha svelato, in parte, le proprie carte: la pubblicazione dell’entry-list provvisoria dei centauri presenti ci ha dato un’indicazione su quanto ci aspetterà in pista. Ebbene, i nuovi arrivisaranno limitati rispetto al solito. Saranno tre ia fare il loro esordio in top-class. Nell’Avintia Racing una nuova coppia sarà da osservare con attenzione, ovvero quella formata dae da. Il primo e il secondo del campionato della classe intermedia, quindi, saranno in sella alla Ducati del team spagnolo e la curiosità è tanta rispetto a quel che sapranno fare. Il romagnolo e il fratellino di Valentino Rossi hanno ...

