Mes | l’infinita battaglia di Pd e Iv per commissariare l’Italia Anche basta

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – Se c’è in Italia una forza politica che più provinciale non si può, questa è il Partito Democratico, insieme alla sua stampella Italia Viva. L’aggettivo (“provinciale”, non “democratico”) non avrebbe nemmeno una connotazione negativa in sé, non fosse che i dem nostrani si ritrovano sempre lontani anni luce da quello che è il dibattito in corso. Ecco allora che, mentre in Europa si discute di liquidarlo (nella sua attuale forma) e la Lagarde ammette candidamente che la Bce potrebbe monetizzare la qualunque, loro tornano all’attacco per chiedere di attivare il Mes. Ancora il Mes? Ma non dovevamo vederci più? L’occasione è stata l’ultimo vertice dei capi delegazione di maggioranza, appena concluso a Palazzo Chigi. Sul tavolo, fra le altre cose, la riunione Ecofin del 30 novembre che dovrebbe riprendere, dopo la sospensione all’inizio della pandemia, le discussioni proprio ...