Massimo Galli uno e bino. Il professore va in onda contemporaneamente su Rai3 e Rete4 (Di martedì 24 novembre 2020) Massimo Galli, Fuori dal Coro Due Galli nel pollaio. Uno su Rai3, l'altro su Rete4. L'eccessiva esposizione mediatica di certi virologi ha provocato un inedito ed inquietante caso di bilocazione televisiva. Stasera, infatti, il professor Massimo Galli è apparso contemporaneamente come ospite a Cartabianca ed a Fuori dal Coro. 'Miracoli' del piccolo schermo. Lo sdoppiamento si è verificato in prima serata: Galli risultava infatti in collegamento con Bianca Berlinguer e con Mario Giordano, ma con abbigliamenti diversi. Su Rai3, il professore indossava una giacca ed una cravatta dai toni blu; su Rete4 invece vestiva il camice bianco ed una cravatta a fantasie rossa.

