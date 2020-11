Lombardia | Consiglio approva risoluzioni al Def regionale e al Recovery Fund 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) (Adnkronos) - Sostegno agli investimenti pubblici, riforma del fisco e della giustizia con particolare riferimento alla durata dei processi civili e penali sono gli altri temi evidenziati. “Riusciremo a trasformare queste risorse in opportunità solo se, con una azione coordinata e trasversale di tutti i protagonisti coinvolti, Governo, Regioni, Enti locali, stakeholder, privati e parti sociali, riusciremo a creare una grande filiera comunicante a tutti i livelli che permetta una azione rapida e incisiva –ha evidenziato il relatore Marco Alparone- altrimenti ilrischia di diventare un ulteriore debito che si somma al debito pubblico già esistente e quindi non un volano per la ripresa bensì piuttosto un ulteriore peso sulle spalle delle prossime generazioni”.