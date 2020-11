“Lo Squalo”: l’unico modello superstite in mostra all’Academy Museum (Di martedì 24 novembre 2020) Ci sono oggetti di scena che sono diventati pezzi preziosi per la storia del cinema e pertanto vanno custoditi con attenzione. Tra questi figura certamente Bruce, uno dei (quattro) corpi meccanici originali utilizzati per “Lo Squalo – Jaws” di Steven Spielberg nel lontano 1975. E’ stata così ultimata, presso l’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles, l’installazione di uno dei più iconici pezzi della collezione del museo: l’ultimo modello rimasto dello squalo, in dimensioni naturali. Si tratta di un traguardo importante in vista della tanto attesa apertura del museo prevista per il 30 aprile 2021, all’interno del quale il modello di quasi 8 metri sarà esposto gratuitamente al pubblico. “Lo Squalo”: la storia dei corpi meccanici L’ultima versione, realizzata in fibra di vetro e usata per le fotografie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Ci sono oggetti di scena che sono diventati pezzi preziosi per la storia del cinema e pertanto vanno custoditi con attenzione. Tra questi figura certamente Bruce, uno dei (quattro) corpi meccanici originali utilizzati per “Lo Squalo – Jaws” di Steven Spielberg nel lontano 1975. E’ stata così ultimata, presso l’Academyof Motion Pictures di Los Angeles, l’installazione di uno dei più iconici pezzi della collezione del museo: l’ultimorimasto dello squalo, in dimensioni naturali. Si tratta di un traguardo importante in vista della tanto attesa apertura del museo prevista per il 30 aprile 2021, all’interno del quale ildi quasi 8 metri sarà esposto gratuitamente al pubblico. “Lo: la storia dei corpi meccanici L’ultima versione, realizzata in fibra di vetro e usata per le fotografie ...

