Grande Fratello Vip 5 | il fratello di Pierpaolo Pretelli | “Non mi dispiacerebbe avere Elisabetta Gregoraci come cognata”

Leggi su gossipblog

(Di martedì 24 novembre 2020) Giuliodidel ‘Vip 5’, intervistato da ‘Novella 2000’, in edicola questa settimana, ha commentato il legame particolare tra l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ ed. Il concorrente del reality di Canale 5 non ha mai nascosto di provare un forte interesse fisico e mentale per l’ex moglie di Briatore. Però, ha deciso di non spingersi mai oltre per i ‘paletti’ alzati dalla showgirl calabrese: “Credo che quello che sta accadendo tra mioe lasia più di un’amicizia speciale. Con le mie ‘amiche speciali’ non mi tocco. Non mi abbraccio e non mi avvinghio di continuo. Sinceramente li vedrei bene insieme. Non mi ...