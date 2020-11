Serie C-Girone C, Palermo-Turris: arbitra Simone Galipo’ di Firenze (Di lunedì 23 novembre 2020) Sarà Simone Galipo' di Firenze l’arbitro di Palermo-Turris.Il fischietto toscano sarà coadiuvato dal quarto ufficiale Daniele Rutella di Enna. La gara, valida per il recupero della sesta giornata del campionato di Serie C - Girone C, è in programma mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 15 allo Stadio "Renzo Barbera". Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) SaràGalipo' dil’arbitro di.Il fischietto toscano sarà coadiuvato dal quarto ufficiale Daniele Rutella di Enna. La gara, valida per il recupero della sesta giornata del campionato diC -C, è in programma mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 15 allo Stadio "Renzo Barbera".

