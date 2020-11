(Di lunedì 23 novembre 2020) Percepivano ildisenza averne diritto. Nei guai sono finite due persone, un uomo e una donna, denunciate dalle fiamme gialle. Durante i controlli in materia didi ...

SkyTG24 : Pompei, scoperti due corpi intatti nella villa suburbana di Civita Giuliana. FOTO - qn_lanazione : Scoperti due furbetti del reddito di cittadinanza. Denunciati - Smaliz2 : RT @opificioprugna: Roma. Scoperti due vigili fare sesso dentro la volante. Multato lui per eccesso di velocità. ( Davide Conigliaro @Rabb… - EsabacSuger : RT @Cle_Italienne: #Actualités ?? 23 novembre 2020 - #POMPEI, scoperti due nuovi corpi intatti ?? - Cle_Italienne : #Actualités ?? 23 novembre 2020 - #POMPEI, scoperti due nuovi corpi intatti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperti due

LA NAZIONE

I due percepivono il sussidio opubblico senza averne diritto. Si tratta di un uomo e una donna, quest'ultima lavorava in nero ...In pochi giorni si è passati dal generale Saverio Cotticelli, il quale scopre in tv di dover fare il piano anti-Covid, a Giuseppe Zuccatelli, un no-mask convinto. Così si ripiega su Eugenio Gaudio, ...