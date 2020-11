Rete Unica: Gualtieri e Patuanelli scrivono a Enel (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – In relazione alla valutazione delle offerte di acquisto della quota di Enel in Open Fiber, il Governo auspica “che codesta società, nel perseguimento dell’interesse aziendale, consideri la rilevanza strategica per il Paese del progetto di costituzione della cosiddetta Rete Unica nazionale, ossia di una Rete integrata, aperta all’accesso ed al coinvestimento di tutti gli operatori di mercato interessati”. È quanto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, hanno scritto in una lettera al presidente e all’amministratore delegato di Enel sul progetto della Rete Unica con Tim. La lettera, un non troppo velato pressing che spinge per coinvolgere Open Fiber, controllata di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – In relazione alla valutazione delle offerte di acquisto della quota diin Open Fiber, il Governo auspica “che codesta società, nel perseguimento dell’interesse aziendale, consideri la rilevanza strategica per il Paese del progetto di costituzione della cosiddettanazionale, ossia di unaintegrata, aperta all’accesso ed al coinvestimento di tutti gli operatori di mercato interessati”. È quanto il ministro dell’Economia, Roberto, e dello Sviluppo Economico, Stefano, hanno scritto in una lettera al presidente e all’amministratore delegato disul progetto dellacon Tim. La lettera, un non troppo velato pressing che spinge per coinvolgere Open Fiber, controllata di ...

Affaritaliani : Gualtieri-Patuanelli a Enel: 'Considerare rilevanza strategica progetto rete unica' - pietrafocaia : Facile ricevere commenti provocando tutte le famiglie che hanno vittime di Covid in famiglia. L'unica rete nazional… - katrinyanuo : @devitocarmine Potrebbero essere raggruppati in unica rete - albertopetro2 : @RobertoLocate14 Sia quella del sondaggio...ma soprattutto delle foto satiriche..la tua ironia è unica in rete. - R9Mancini : RT @Key4biz: #Vivendi pronta a rivolgersi alla Commissione Ue contro l'emendamento antiscalata del Governo, che potrebbe avere conseguenze… -