Recovery Fund, Conte a La7: “C’è un ritardo dovuto al veto di Polonia e Ungheria, ma l’Italia non lo è assolutamente” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Per il Recovery Fund dobbiamo attendere il Consiglio europeo di dicembre che sarà decisivo”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato a Otto e Mezzo su La7 chiarisce quanto sta accadendo in Unione europea. “In questo momento effettivamente c’è un problema, perché abbiamo superato varie questioni, siamo in dirittura d’arrivo, però è stato sollevato un veto politico da parte di Polonia e Ungheria”. Nonostante ciò, il premier ha escluso che i Paesi frugali possano ancora ostacolare l’accordo: “C’è un impegno politico di tutti i Paesi, preso lo scorso luglio, e non si può rimettere in discussione. Una risposta che è nell’interesse di tutti, non solo dell’Italia che è la maggiore beneficiaria. Perché tutti stanno vivendo una seconda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) “Per ildobbiamo attendere il Consiglio europeo di dicembre che sarà decisivo”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervistato a Otto e Mezzo su La7 chiarisce quanto sta accadendo in Unione europea. “In questo momento effettivamente c’è un problema, perché abbiamo superato varie questioni, siamo in dirittura d’arrivo, però è stato sollevato unpolitico da parte di”. Nonostante ciò, il premier ha escluso che i Paesi frugali possano ancora ostacolare l’accordo:un impegno politico di tutti i Paesi, preso lo scorso luglio, e non si può rimettere in discussione. Una risposta che è nell’interesse di tutti, non solo delche è la maggiore beneficiaria. Perché tutti stanno vivendo una seconda ...

borghi_claudio : Sempre meglio. Un contenuto tecnico come questo sul recovery fund in legge di bilancio fa 120mila visualizzazioni.… - Mov5Stelle : Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano. Stiamo parla… - fattoquotidiano : PARADISI FISCALI In 6 anni questa elusione è pari ai sussidi del Recovery Fund. Nel mondo il fenomeno vale 427 mil… - clikservernet : Recovery Fund, Conte a La7: “C’è un ritardo dovuto al veto di Polonia e Ungheria, ma l’Italia non lo è assolutament… - Noovyis : (Recovery Fund, Conte a La7: “C’è un ritardo dovuto al veto di Polonia e Ungheria, ma l’Italia non lo è assolutamen… -