Napoli, sequestrati oltre 13mila capi contraffatti venduti online (Di lunedì 23 novembre 2020) Anche la contraffazione si sposta online a causa delle restrizioni per la pandemia di coronavirus. I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno sequestrato 13.800 capi di abbigliamento con marchi falsificati che venivano venduti online. Tre le persone denunciate, due i depositi sottoposti a sequestro: uno a Giugliano in Campania e l'altro a Casandrino. La rete di vendita è stata scoperta grazie al monitoraggio delle pagine dei principali social network.Grazie a pedinamenti poi sono stati individuati i due depositi. All'interno sono stati scoperti i capi d'abbigliamento con brand contraffatti di noti marchi e la documentazione contabile che attestava l'elevato numero di spedizioni degli articoli in tutta Italia. Gli indagati proponevano ad ignari clienti ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 23 novembre 2020) Anche la contraffazione si spostaa causa delle restrizioni per la pandemia di coronavirus. I finanzieri del Comando provinciale dihanno sequestrato 13.800di abbigliamento con marchi falsificati che venivano. Tre le persone denunciate, due i depositi sottoposti a sequestro: uno a Giugliano in Campania e l'altro a Casandrino. La rete di vendita è stata scoperta grazie al monitoraggio delle pagine dei principali social network.Grazie a pedinamenti poi sono stati individuati i due depositi. All'interno sono stati scoperti id'abbigliamento con branddi noti marchi e la documentazione contabile che attestava l'elevato numero di spedizioni degli articoli in tutta Italia. Gli indagati proponevano ad ignari clienti ...

Affaritaliani : Napoli, sequestrati oltre 13mila capi contraffatti venduti online - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Di Antonio Leone Napoli. #“ROAN”dellaGuardiadiFinanzadiNapoli #Caseinternazionalidimoda #ComandoProvincialediNapolidell… - reportdifesa : Di Antonio Leone Napoli. #“ROAN”dellaGuardiadiFinanzadiNapoli #Caseinternazionalidimoda… - rep_napoli : Napoli, sequestrati 13.800 capi con falsi marchi: tre denunce per contraffazione [aggiornamento delle 11:55] - fattidinapoli : Napoli: “Zona rossa” per la contraffazione si sposta on line. Sequestrati 13.800 capi di... - -