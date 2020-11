M5s, documento Stati generali: via libera alle alleanze ma solo in via eccezionale (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Movimento 5 stelle può concludere alleanze con altre forze politiche solo 'in via eccezionale' e in seguito a 'specifici accordi'. E' quanto prevede il documento finale degli Stati generali dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Movimento 5 stelle può concludereanze con altre forze politiche'in via' e in seguito a 'specifici accordi'. E' quanto prevede ilfinale deglidei ...

beneventoapp : M5S: Crimi, ‘dotarsi di organizzazione e regole all’altezza, al voto documento Stati generali’: Roma, 23 nov. (Adnk… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: M5S, ecco il documento di sintesi degli Stati generali: limite dei due mandati, organo collegiale e trasparenza su voti e b… - LaNotiziaTweet : Stati generali, ecco il documento di sintesi su organizzazione, regole e principi. Andrà al voto su Rousseau. #M5S… - MediasetTgcom24 : M5s, documento Stati generali: ok ad alleanze solo in via eccezionale #movimento5stelle - repubblica : M5S, ecco il documento di sintesi degli Stati generali: limite dei due mandati, organo collegiale e trasparenza su… -