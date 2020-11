La vergogna di Fabio Canino contro Elisa Isoardi: "sfregio" perché è la ex di Salvini (Di lunedì 23 novembre 2020) È sabato sera. Il programma è dedicato al ballo, dopo una settimana pesante a tutto vorremmo assistere fuorché alla politica. Eppure c'è un giudice che la infila ovunque, che valuta in base agli schieramenti ideologici o addirittura agli ex fidanzati. La presenza di Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle - condotto da Milly Carlucci su Rai 1 - ha introdotto elementi che nulla c'entrano con tango e rumba e non per volere suo. Fabio Canino, uno dei giurati del programma, la tratta con pregiudizio e freddezza, poi sbotta: «Di lei penso male perché una volta disse "meglio fascisti che fr***"». Alessandra, ex Forza Italia, ritratta le sue antiche parole, chiede scusa, le definisce «un errore». Canino gongola. E da quel giorno la Mussolini diventa degna di essere giudicata solo per il ballo e non per le sue posizioni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) È sabato sera. Il programma è dedicato al ballo, dopo una settimana pesante a tutto vorremmo assistere fuorché alla politica. Eppure c'è un giudice che la infila ovunque, che valuta in base agli schieramenti ideologici o addirittura agli ex fidanzati. La presenza di Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle - condotto da Milly Carlucci su Rai 1 - ha introdotto elementi che nulla c'entrano con tango e rumba e non per volere suo., uno dei giurati del programma, la tratta con pregiudizio e freddezza, poi sbotta: «Di lei penso maleuna volta disse "meglio fascisti che fr***"». Alessandra, ex Forza Italia, ritratta le sue antiche parole, chiede scusa, le definisce «un errore».gongola. E da quel giorno la Mussolini diventa degna di essere giudicata solo per il ballo e non per le sue posizioni. ...

DinoFuoco : @fabio_zagami @VujaBoskov Mister non cancellare tuoi tweet come donna che piange per vergogna di quello che ha scri… - fabio_balzano : @GiuseppeConteIT Dove siete??? Vergogna!! Lei non rappresenta ne i Calabresi e soprattutto la mia città!! Vergogna!!! - magicaGrmente22 : Poi fanno i paladini delle varie cause. Vergogna a Ballando con le stelle, cosa dice Canino a Elisa Isoardi. 'I tu… - dastjpopino : Vergogna a Ballando con le stelle, cosa dice Canino a Elisa Isoardi. 'I tuoi fidanzati...' c'entra sempre lui - lellinara : Vergogna a Ballando con le stelle, cosa dice Canino a Elisa Isoardi. 'I tuoi fidanzati...' c'entra sempre lui - Il… -

Ultime Notizie dalla rete : vergogna Fabio Vergogna a Ballando con le stelle, cosa dice Canino a Elisa Isoardi. "I tuoi fidanzati..." c'entra sempre lui Il Tempo Pochesci: Una vergogna l'antisportività della Vis Pesaro

I commenti della sconfitta del Carpi a Pesaro di mister Sandro Pochesci, Andrea Rossini (tramite Facebook) e Fabio Varoli. Pochesci: “Siamo stati polli noi a cadere nell’unico modo in cui potevano far ...

Vergogna a Ballando con le stelle, cosa dice Canino a Elisa Isoardi. "I tuoi fidanzati..." c'entra sempre lui

Attenzione alla prova di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro nella finalissima di Ballando con le stelle . Esibizione notevole con una ...

I commenti della sconfitta del Carpi a Pesaro di mister Sandro Pochesci, Andrea Rossini (tramite Facebook) e Fabio Varoli. Pochesci: “Siamo stati polli noi a cadere nell’unico modo in cui potevano far ...Attenzione alla prova di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro nella finalissima di Ballando con le stelle . Esibizione notevole con una ...