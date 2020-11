Ciclismo | Shunsuke Inamura nella storia | primo corridore giapponese a tentare il Record dell’Ora con il primato asiatico

(Di lunedì 23 novembre 2020) A precedere il britannico Alex Dowset nel tentativo di attacco alprevisto il 12 dicembre per via della positività al Covid-19, è stato ilad aver alzato la posta, cercando di entrare. Al Velodromo di Izu il 22enne del Team Bridgestone ha percorso 52,468 km, pari a 209 giri del circuito, e ha stabilito, ovviamente, ildella specialità ma anche la miglior prestazione di sempre di un. Il riscontro di Imamura è anche la decima miglior prestazione di tutti i tempi (con i regolamenti attuali) e si avvicina al risultato di Rohan Dennis nel 2015 a Grenchen (52,491 km), restando però lontana ...

Sarà il primo ciclista giapponese a provare l'assalto al Record dell'Ora. Nei giorni scorsi il britannico Alex Dowsett è stato costretto ad annullare il suo tentavo in programma il 12 ...