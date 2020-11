Biden verso nomina Blinken a segretario (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - Joe Biden si appresta a nominare Anthony Blinken segretario di Stato. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Jake Sullivan sarebbe stato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - Joesi appresta are Anthonydi Stato. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Jake Sullivan sarebbe stato ...

