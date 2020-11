The Mandalorian 2, Gina Carano al centro delle polemiche: "Licenziatela" (Di domenica 22 novembre 2020) La star di The Mandalorian 2 Gina Carano ha letteralmente diviso i fan sui social dopo le sue controverse dichiarazioni sulla pandemia in corso e sulle elezioni USA. Gina Carano è tornata nel cast i The Mandalorian 2 ma sui social network è polemica in merito ad alcune sue dichiarazioni sulle recenti elezioni USA e sull'uso della mascherina, che hanno destabilizzato i seguaci dello show. Nello specifico, Gina Carano, che in The Mandalorian interpreta Cara Dune, ha condiviso la sua opinione circa le recenti elezioni Presidenziali americane, che hanno visto scontrarsi Trump e Biden, e in materia di Covid-19. L'hashtag #FireGinaCarano ha iniziato a diffondersi la scorsa settimana, ma ha continuato a ... Leggi su movieplayer (Di domenica 22 novembre 2020) La star di Theha letteralmente diviso i fan sui social dopo le sue controverse dichiarazioni sulla pandemia in corso e sulle elezioni USA.è tornata nel cast i The2 ma sui social network è polemica in merito ad alcune sue dichiarazioni sulle recenti elezioni USA e sull'uso della mascherina, che hanno destabilizzato i seguaci dello show. Nello specifico,, che in Theinterpreta Cara Dune, ha condiviso la sua opinione circa le recenti elezioni Presidenziali americane, che hanno visto scontrarsi Trump e Biden, e in materia di Covid-19. L'hashtag #Fireha iniziato a diffondersi la scorsa settimana, ma ha continuato a ...

