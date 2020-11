Napoli-Milan live 1-2 | accorcia le distanze Mertens

(Di domenica 22 novembre 2020) Passano circa 10 minuti esfrutta in modo ottimale un errata gestione di palla di Kessie che perde la sfera al limite dell'area e consente ai padroni di casa dire le...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliMilan ?? - DecibelBellini : Normalmente in un Napoli-Milan qualsiasi ci sarebbero stati almeno 50.000 cuori azzurri in questo stadio. Ci mancat… - Gazzetta_it : Gigio e Lorenzo: la sfida tra i compagni di stanza che cantano Gigi D'Alessio. #NapoliMilan - Fantacalcio : Napoli-Milan 1-3: cronaca, tabellino e voti del #fantacalcio - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Milan 1-3: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Milan

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo ... Non entrati: Ospina, Contini, Malcuit, Maksimovic, Ghoulam, Demme, Lobotka, Allenatore: Gattuso. Milan (4-2-3-1): Donnarumma II; Calabria, Kjaer, Romagnoli, ...Prosegue la Serie A con gli incontri dell'ottava giornata. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche la classifica.