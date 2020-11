Covid Barletta, aspetta 11 ore per il ricovero: Antonella muore a 41 anni (Di domenica 22 novembre 2020) Nella BAT che i medici chiedevano diventasse zona rossa, una mamma di 41 anni è morta di Covid dopo aver atteso 11 ore al pronto soccorso. Non ci sono posti per i ricoveri all'ospedale di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 22 novembre 2020) Nella BAT che i medici chiedevano diventasse zona rossa, una mamma di 41è morta didopo aver atteso 11 ore al pronto soccorso. Non ci sono posti per i ricoveri all'ospedale di...

