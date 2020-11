Conte: “Non siamo stati feroci. Vidal? Giocherebbe anche in porta” (Di domenica 22 novembre 2020) Antonio Conte, ai microfoni di Dazn, ha analizzato il successo della sua Inter in rimonta con il Torino per 4-2. Queste le sue parole: “Un’ora pessima, dovevamo essere molto più feroci, cosa che invece è stata il Torino che è entrato con cattiveria e determinazione. Non riuscivamo a vincere neanche un contrasto. Capisco le difficoltà quando si torna dalla nazionale ma un approccio del genere non va bene. Nella seconda parte però c’è da fare i complimenti ai ragazzi. Il 2-0 avrebbe ammazzato chiunque, invece abbiamo dimostrato ancora una volta di avere qualcosa di importante anche a livello caratteriale. A volte dobbiamo cercarlo più in profondità, a scavare, e devo essere bravo io a farlo. Non era facile rimontare, ripeto, sul 2-0 poche squadre avrebbero vinto, siamo Contenti per i 3 ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 22 novembre 2020) Antonio, ai microfoni di Dazn, ha analizzato il successo della sua Inter in rimonta con il Torino per 4-2. Queste le sue parole: “Un’ora pessima, dovevamo essere molto più, cosa che invece è stata il Torino che è entrato con cattiveria e determinazione. Non riuscivamo a vincere neun contrasto. Capisco le difficoltà quando si torna dalla nazionale ma un approccio del genere non va bene. Nella seconda parte però c’è da fare i complimenti ai ragazzi. Il 2-0 avrebbe ammazzato chiunque, invece abbiamo dimostrato ancora una volta di avere qualcosa di importantea livello caratteriale. A volte dobbiamo cercarlo più in profondità, a scavare, e devo essere bravo io a farlo. Non era facile rimontare, ripeto, sul 2-0 poche squadre avrebbero vinto,nti per i 3 ...

