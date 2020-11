Ballando con le stelle: Costantino contro Mariotto, interviene Milly Carlucci (Di domenica 22 novembre 2020) Vediamo insieme cosa è successo nella puntata di ieri sera di Ballando con le stelle, dove è intervenuta Milly Carlucci per placare gli animi. Ieri sera è andata in diretta l’ultima puntata del super seguito programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle. Vediamo meglio che cosa è successo. Ballando con le stelle: L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 22 novembre 2020) Vediamo insieme cosa è successo nella puntata di ieri sera dicon le, dove è intervenutaper placare gli animi. Ieri sera è andata in diretta l’ultima puntata del super seguito programma condotto da, ovverocon le. Vediamo meglio che cosa è successo.con le: L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @GillesRocca e @LandoLucrezia vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 1 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - ithurinon : Ballando con le stelle l'ha vinto poi Cuadrado? - benini_info : @CdGherardesca Povero chi va a Ballando con le Stelle senza azzeccare un passo di danza in 10 puntate... W @G_Mariotto Mariotto! -