(Di sabato 21 novembre 2020) ROMA10. Due subito, per allargare a tutte le nuove zone rosse gli indennizzi alle imprese obbligate a rimanere chiuse a causa dei Dpcm del governo. Poiper un nuovo...

infoitinterno : Tasse e cartelle esattoriali, le scadenze slittano ad aprile. Altri 10 miliardi di ristori - Notiziedi_it : Tasse e cartelle esattoriali, le scadenze slittano ad aprile. Altri 10 miliardi di ristori - rebeccalandi88 : Tasse e cartelle esattoriali, le scadenze slittano ad aprile. Altri 10 miliardi di ristori - FinoGinofino : @GovernoLadro7 @gspazianitesta @GiuseppeConteIT il futuro.. finiscono i soldi non paghi le tasse arrivano le cartel… - Lino57045102 : @matteosalvinimi Abbiamo in essere un Governo che sta spendendo molti miliardi di euro, senza idee, progetti e senz… -

Ultime Notizie dalla rete : Tasse cartelle

Il Messaggero

Equitalia lo ha fatto per davvero. Le cartelle esattoriali si considerano annullate con la chiusura dei debiti anche per multe e bollo auto.Il caso di un cittadino che si è rivolto alla Confconsumatori. E la sua vicenda approderà anche in consiglio regionale ...