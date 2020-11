Soliti Ignoti | Amadeus conferma tutto sull’ospite vip | “Ho visto la scena”

Leggi su curiosauro

(Di sabato 21 novembre 2020), conduttore de Iun fatto che haprotagonista l’ospite vip di puntata, Sergio Friscia Nel corso della puntata di giovedì 19 novembre, Sergio Friscia è stato l’ospite vip de I. Come accade di solito, a differenza di come succede la maggior parte delle volte per gli “” non L'articolo Curiosauro.