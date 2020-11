MotoGP | Andrea Dovizioso | “Deluso dal dodicesimo posto | speravo di fare meglio nell’ultima qualifica in Ducati”

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020)si attendeva qualche cosa in più dalle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, quattordicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale2020. Il pilota romagnolo della Ducati, infatti, non è andato oltre il, nonostante nelle sessioni di prove libere avesse dimostrato di poter competere anche con i primi della classe. Chiudere la quarta fila non è propriamente quello che si può definire un buon risultato per il forlivese che, va ricordato, è pronto a correre la sua ultima gara con la scuderia di Borgo Panigale e, forse, anche a livello di. “Pista bella, ma non adatta al mio stile, qui è difficile superare, è un circuito di scorrimento e sono deluso dellaperché una posizione buona in griglia sarebbe stata ...