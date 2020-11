LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: scatta la FP3 (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.04 Arenas, Alcoba, Suzuki, Fernandez, Masià, Foggia, Oncu, Arbolino, Ogura, Nepa, Fenati, McPhee, Dupasquier e Garcia sono i piloti che al momento passerebbero DIRETTAmente alla Q2. 10.02 A differenza di ieri sono 40 i minuti previsti per questa FP3. 10.00 Bandiera verde! Inizia l’ultima sessione del week-end. 9.57 I piloti si preparano a scendere in pista. 9.55 Sono 16 i gradi dell’aria a Portimao. La condizione ricalca quella di ieri. 9.53 La classifica del Mondiale alla vigilia dell’ultimo round del 2020 1 Albert ARENAS KTM SPA 170 2 Ai OGURA Honda JPN 162 3 Tony ARBOLINO Honda ITA 159 4 Jaume MASIA Honda SPA 140 5 Celestino VIETTI KTM ITA 137 6 Raul FERNANDEZ KTM SPA 134 7 John MCPHEE Honda GBR 124 8 Darryn BINDER KTM RSA 112 9 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 83 10 Gabriel RODRIGO Honda ARG ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.04 Arenas, Alcoba, Suzuki, Fernandez, Masià, Foggia, Oncu, Arbolino, Ogura, Nepa, Fenati, McPhee, Dupasquier e Garcia sono i piloti che al momento passerebberomente alla Q2. 10.02 A differenza di ieri sono 40 i minuti previsti per questa FP3. 10.00 Bandiera verde! Inizia l’ultima sessione del week-end. 9.57 I piloti si preparano a scendere in pista. 9.55 Sono 16 i gradi dell’aria a Portimao. La condizione ricalca quella di ieri. 9.53 La classifica del Mondiale alla vigilia dell’ultimo round del 2020 1 Albert ARENAS KTM SPA 170 2 Ai OGURA Honda JPN 162 3 Tony ARBOLINO Honda ITA 159 4 Jaume MASIA Honda SPA 140 5 Celestino VIETTI KTM ITA 137 6 Raul FERNANDEZ KTM SPA 134 7 John MCPHEE Honda GBR 124 8 Darryn BINDER KTM RSA 112 9 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 83 10 Gabriel RODRIGO Honda ARG ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere tre e delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto della Moto3 2020. Dopo i primi giri sul circuito di Por ...

