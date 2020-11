L'Abruzzo passa dalla zona arancione a quella rossa (Di sabato 21 novembre 2020) Con l'Ordinanza del 20 novembre, l'Abruzzo passa dalla zona arancione alla zona rossa. Entrerà in vigore il 22 novembre. Il Ministro Speranza ha firmato: l’Abruzzo è in zona rossa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 21 novembre 2020) Con l'Ordinanza del 20 novembre, l'alla. Entrerà in vigore il 22 novembre. Il Ministro Speranza ha firmato: l’è insu Notizie.it.

fainformazione : Covid al 21 novembre: in calo nuovi casi e ricoveri, l'Abruzzo passa in zona rossa È in diminuzione il numero di n… - fainfocronaca : Covid al 21 novembre: in calo nuovi casi e ricoveri, l'Abruzzo passa in zona rossa È in diminuzione il numero di n… - espressione24 : Bisegna _ Con effetto immediato, è scattata la limitazione della velocità massima consentita, che passa dagli attua… - Dome689 : RT @Open_gol: Con 1,32 di Rt, peggio dell’Abruzzo fa solo la Basilicata (1,46). Per ora è l’unica regione che passa in area rossa ma rischi… - Open_gol : Con 1,32 di Rt, peggio dell’Abruzzo fa solo la Basilicata (1,46). Per ora è l’unica regione che passa in area rossa… -

Ultime Notizie dalla rete : Abruzzo passa Covid: l'Abruzzo passa all'arancione, ecco cosa cambia Rete8 animali selvatici abruzzo

https://www.youtube.com/watch?v=Ld39oRcuPi4&feature=youtu.beUno spettacolo insolito che ha richiamato l'attenzione dei passanti e degli automobilisti quello offerto da ...

Pescara Zona Rossa, ecco il cerbiatto che fa jogging sul lungomare

https://www.youtube.com/watch?v=Ld39oRcuPi4&feature=youtu.be Uno spettacolo insolito che ha richiamato l'attenzione dei passanti e degli automobilisti quello offerto da un animale selvatico oggi, 21 n ...

https://www.youtube.com/watch?v=Ld39oRcuPi4&feature=youtu.beUno spettacolo insolito che ha richiamato l'attenzione dei passanti e degli automobilisti quello offerto da ...https://www.youtube.com/watch?v=Ld39oRcuPi4&feature=youtu.be Uno spettacolo insolito che ha richiamato l'attenzione dei passanti e degli automobilisti quello offerto da un animale selvatico oggi, 21 n ...