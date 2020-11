Inter | rinnovi bloccati fino a fine stagione | ma occhio a Bastoni CdS

passione_inter : Da Lautaro a De Vrij, l'Inter mette in stand-by i rinnovi. Discorsi rimandati a giugno: Bastoni l'unica eccezione?… - napolista : CorSport: l’#Inter blocca i rinnovi per evitare distrazioni ai calciatori Tre le motivazioni del club: i rinnovi d… - infoitsport : Prima pagina CdS - Inter, c'è il blocco dei rinnovi. Intesa Conte-società - Eurosport_IT : Inter, stop ai rinnovi ?? Juve, occhi su Zappa e Nuno Mendes ?? Isco pronto a lasciare il Real Madrid ?? Ecco l'edico… - interchannel_ic : -

Ultime Notizie dalla rete : Inter rinnovi

Tuttosport: Milik all'Inter a gennaio per pagare il riscatto di Politano. Il Napoli ha fissato il prezzo del polacco a 18 milioni ...L'Inter è alla ricerca di un vice Romelu Lukaku per gennaio e sembra averlo individuato in Arek Milik. L’estate scorsa. come si legge su TuttoSport, il Napoli a ...