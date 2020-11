GP Portogallo FP3 Moto3 | Masia primo | Arbolino in Q1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 21 novembre 2020) Colpi di scena nella FP3 del GP deldella classe. Tonye Ai Ogura sono fuori dalla top 14, e dovranno passare per la Q1, Al contrario, Albert Arenas si piazza al secondo posto, e accederà direttamente in Q2. Questo sabato potrebbe dare una sterzata nella lotta mondiale nella classe piccola. Al termine di una sessione combattuta, lo spagnolo leader del mondiale mantiene una velocità costante, evidenziata già ieri. Ogura partiva oggi che era all’interno della zona nobile della classifica, ma fa cilecca nell’ultimo time attack. Il giapponese, fresco di promozione in Moto2, è fuori per meno 3 centesimi…dal compagno di squadra Yuki Kunii! Oltre al danno, la beffa. Molto peggio va ad, che sbaglia completamente l’attacco al tempo e precipita addirittura al 27esimo posto assoluto. Il ...