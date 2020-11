Crotone-Lazio 0-2 | Stroppa | “La prestazione mi è piaciuta | lavorando usciremo da questa situazione”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 novembre 2020) “Esprimiamo vicinanza al popolose. Prima della partita ci è stato detto che la situazione era sotto controllo e che non c’erano persone coinvolte”. Queste le parole del tecnico delGiovannia proposito del nubifragio che ha colpito la città nel giorno del match poi perso contro laper 2-0. Allo Scida le condizioni del terreno di gioco non hanno condizionato lo svolgimento del match: “Il campo ha tenuto bene ed è migliorata la condizione del vento – ha spiegato l’allenatore ai microfoni di Sky Sport – Ne è venuta fuori una partita giocabile considerando le aspettative. Abbiamo sfidato una squadra tosta ma avremmo potuto sfruttare qualche occasione in più”.è comunque ottimista per il futuro: “Dasituazione possiamo uscire con il lavoro. ...