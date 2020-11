Controlli Agenzia delle Entrate giugno 2020 | chi rischia e quando iniziano

(Di sabato 21 novembre 2020) A partire dal 1°è prevista la ripartenza deida parte dell’. Il direttore dell’AdE Ernesto Maria Ruffini, recentemente, ha fatto sapere che a partire dal prossimoripartiranno tutte le attività di comunicazione per i contribuenti, compresi contenziosi, notifiche di atti e cartelle esattoriali. Nel documento redatto per l’audizione del 22 aprilepresso la Commissione Finanze della Camera, Ruffini ha ufficializzato, in mancanza di nuove proroghe, la ripresa degli atti di liquidazione, accertamento, riscossione e monitoraggio da parte dell’-Riscossione....

Isabel55318197 : @Agenzia_Ansa Ecco , 700 sono quelle che avete scoperto, vi assicuro che ve ne stanno sfuggendo molte altre, i cont… - BobM86 : @Andreacocco87 @Cr1st14nM3s14n0 il concetto di fondo è una cazzata dato che il vaccino verrà prima valutato dall'ag… - GESTORE_AWP : RT @EBamusement: @gioco_lecito @GESTORE_AWP @gualtierieurope @Agenzia_Entrate @SPatuanelli All'ora c'era lockdown totale e comunque c'è chi… - Fra74111 : RT @CesareOrtis: UFFICIALE QUESTI INETTI #PD #M5PERCENTO NEMMENO IL #FONDOPERDUTO SONO RIUSCITI A EROGARE!#CONTEDIMETTITI!Domande lug/ago:s… - JuGlycerine : @Agenzia_Ansa @AzzolinaLucia Ministra i trasporti e maggiori controlli in entrata e uscita, le superiori possono an… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli Agenzia

Pisa È l’Agenzia delle entrate a effettuare i controlli per i contributi a fondo perduto previsti per le attività del centro storico colpite dal crollo del turismo. Le verifiche sono effettuate con i ...Il microbiologo e docente del Bo si era detto perplesso in merito all'assunzione, visto che normalmente servono dai 5 agli 8 anni per produrlo. Bordate dall'Agenzia del farmaco, sconfessione dal retto ...