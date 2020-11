Cdm, via libera al dl Ristori ter da 2 miliardi (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Salgono da 1,4 a circa 2 miliardi le risorse a disposizione per il rafforzamento del Decreto Ristori che il governo ha varato nella notte. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge (Decreto Ristori ter) che introduce misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonchè con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso. Il Governo ha richiesto, per l’anno 2020, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Salgono da 1,4 a circa 2le risorse a disposizione per il rafforzamento del Decretoche il governo ha varato nella notte. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge (Decretoter) che introduce misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95di euro per l’anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonchè con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso. Il Governo ha richiesto, per l’anno 2020, ...

