Camoranesi: “Juve e Inter le favorite. Conte ha costruito una buona squadra” (Di sabato 21 novembre 2020) Secondo Mauro German Camoranesi, Intervistato da Tuttosport, sono Inter e Juve le candidate alla vittoria dello scudetto. Queste le parole dell’ex bianconero: “A causa del Covid sono strani tutti i campionati europei, sono convinto che alla lunga verranno fuori i valori reali. Questo sarà il campionato più equilibrato degli ultimi anni, tutti possono vincere e perdere contro chiunque. Le principali candidate al titolo saranno la Juventus e l’Inter. Conte? E’ molto criticato, ma lo vedo bene. Ha costruito una squadra quadrata, anche se può sembrare prevedibile. Ibra non basterà al Milan, i rossoneri e il Napoli di Gattuso li immagino comunque vicino a Inter e Juve.” Foto: Camoranesi Instagram uff L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Secondo Mauro Germanvistato da Tuttosport, sonoe Juve le candidate alla vittoria dello scudetto. Queste le parole dell’ex bianconero: “A causa del Covid sono strani tutti i campionati europei, sono convinto che alla lunga verranno fuori i valori reali. Questo sarà il campionato più equilibrato degli ultimi anni, tutti possono vincere e perdere contro chiunque. Le principali candidate al titolo saranno la Juventus e l’? E’ molto criticato, ma lo vedo bene. Hauna squadra quadrata, anche se può sembrare prevedibile. Ibra non basterà al Milan, i rossoneri e il Napoli di Gattuso li immagino comunque vicino ae Juve.” Foto:Instagram uff L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

